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18:13, 8 октября 2024Мир

Байден отложил одну из последних поездок на посту из-за урагана

Белый дом: Байден отложил поездку в ФРГ и Анголу из-за урагана «Милтон»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, являющуюся одной из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

«В связи с прогнозируемой траекторией и силой урагана "Милтон" президент Байден отсрочит свою предстоящую поездку в Германию и Анголу», — сообщила пресс-секретарь.

По словам Карин Жан-Пьер, американский лидер намерен проконтролировать подготовку к разгулу урагана, а также возможные меры реагирования на бедствие. Кроме того, Байден продолжит координировать действия по преодолению последствий урагана «Хелен», затронувшего юго-восток США.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что из-за урагана «Милтон» может сорваться встреча американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского в Германии, где состоится саммит контактной группы по помощи Киеву на военной базе Рамштайн.

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      Елизавета Мытарева
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