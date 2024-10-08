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02:54, 8 октября 2024Мир

В Германии предупредили об угрозе срыва встречи Байдена и Зеленского

Zeit: встреча Байдена и Зеленского в Германии может сорваться из-за урагана

Фото: Leah Millis / Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Германии может не состояться из-за урагана «Мильтон». Об этом пишет Die Zeit.

При этом, как отмечается в статье, в Белом доме уклоняются от ответа на вопрос о возможной отмене встречи. «Мне нечего сообщить об изменениях в его поездках или его графике. Если это так, то мы, конечно, сообщим вам об этом», — цитирует издание пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что Зеленский сможет еще раз представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия), в которой примет участие Байден.

До этого президент Украины представил свой «план победы» Байдену, Конгрессу и кандидатам на пост главы Белого дома во время поездки в США. Однако, по данным СМИ, инициативу восприняли без энтузиазма.

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      Марина Совина
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