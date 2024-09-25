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23:37, 25 сентября 2024Мир

В США рассказали о реакции западных чиновников на «план победы» Зеленского

WSJ: западные чиновники не впечатлились «планом победы» Зеленского

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Западные высокопоставленные чиновники без энтузиазма отнеслись к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что, по мнению союзников, план Зеленского «не предлагает четкого пути к победе Украины». «Особенно с учетом того, что российские войска медленно, но неуклонно продвигаются на поле боя», — указывает издание.

По словам авторов материала, в администрации американского президента Джо Байдена обеспокоены отсутствием всеобъемлющей стратегии в инициативе Зеленского. Там также считают его план переупакованным запросом на новые поставки оружия и снятие запрета на удары дальнобойными ракетами.

23 сентября Зеленский раскрыл подробности «плана победы» Украины. Он подчеркнул, что реализация этой инициативы усилит позиции Киева, а также «заставит» Россию принять участие в мирных переговорах. Кроме того, как отметил президент, план разработан, прежде всего, с расчетом на поддержку главы США Джо Байдена.

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      Марина Совина
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