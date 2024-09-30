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13:16, 30 сентября 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

Ермак: визит Зеленского в США был очень непростым, но важным

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о визите Владимира Зеленского в США, который проходил на прошлой неделе.

Ермак назвал визит очень непростым, но очень важным. По его словам, президентская кампания в США проходит напряженно и чувствительно, а команда Зеленского не хотела бы произнести «что-то такое, что может быть использовано против Украины».

Ермак назвал основную цель поездки в Америку

Ермак также указал, что Зеленский представлял свой «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу и кандидатам на пост главы Белого дома. Это, а также все встречи Зеленского на полях Генассамблеи ООН, было направлено на «усиление поддержки Украины в достижении справедливого мира».

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Вернулись в Украину с ощущением, что поддержка нашей страны со стороны наших партнеров на очень высоком уровне», — дополнил глава офиса.

Украинцам «план победы» раскроют не до конца

Кроме того, Ермак пояснил, что инициированный Владимиром Зеленским «план победы» раскроют гражданам Украины не в полном объеме, поскольку ряд деталей документа пока является закрытым — определенные его части останутся в секрете.

По словам главы офиса, они носят «чувствительный характер», к тому же там не хотят, чтобы их узнали в России. «Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране», — напомнил он.

При этом Ермак выразил уверенность, что граждане Украины поймут необходимость сокрытия определенных аспектов плана, поскольку украинский народ «очень умный и часто лучше политиков понимает ситуацию».

Зеленский назвал главный итог своего визита

Сам Владимир Зеленский назвал сохранение двухпартийной поддержки Украины главным итогом поездки в США.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

«Мы сохранили двухпартийную поддержку Украины», — рассказал он, отвечая на вопрос о своем самом большом достижении в процессе визита. Помимо этого, Зеленский не уточнил, получил ли Киев разрешение на использование дальнобойного оружия против России во время своих встреч с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Визит Зеленского в США, включавший участие в Генассамблее ООН, проходил с 22 сентября. Он представил американской власти «план победы» из четырех основных пунктов.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кроме того, он посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины. Визит прошел «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Украинского президента сопровождал кортеж, территорию вокруг завода оцепили с утра. На нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, также присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.

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      Антон Похиляк
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