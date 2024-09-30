Глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о визите Владимира Зеленского в США, который проходил на прошлой неделе.
Ермак назвал визит очень непростым, но очень важным. По его словам, президентская кампания в США проходит напряженно и чувствительно, а команда Зеленского не хотела бы произнести «что-то такое, что может быть использовано против Украины».
Ермак назвал основную цель поездки в Америку
Ермак также указал, что Зеленский представлял свой «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу и кандидатам на пост главы Белого дома. Это, а также все встречи Зеленского на полях Генассамблеи ООН, было направлено на «усиление поддержки Украины в достижении справедливого мира».
«Вернулись в Украину с ощущением, что поддержка нашей страны со стороны наших партнеров на очень высоком уровне», — дополнил глава офиса.
Украинцам «план победы» раскроют не до конца
Кроме того, Ермак пояснил, что инициированный Владимиром Зеленским «план победы» раскроют гражданам Украины не в полном объеме, поскольку ряд деталей документа пока является закрытым — определенные его части останутся в секрете.
По словам главы офиса, они носят «чувствительный характер», к тому же там не хотят, чтобы их узнали в России. «Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране», — напомнил он.
При этом Ермак выразил уверенность, что граждане Украины поймут необходимость сокрытия определенных аспектов плана, поскольку украинский народ «очень умный и часто лучше политиков понимает ситуацию».
Зеленский назвал главный итог своего визита
Сам Владимир Зеленский назвал сохранение двухпартийной поддержки Украины главным итогом поездки в США.
«Мы сохранили двухпартийную поддержку Украины», — рассказал он, отвечая на вопрос о своем самом большом достижении в процессе визита. Помимо этого, Зеленский не уточнил, получил ли Киев разрешение на использование дальнобойного оружия против России во время своих встреч с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
Визит Зеленского в США, включавший участие в Генассамблее ООН, проходил с 22 сентября. Он представил американской власти «план победы» из четырех основных пунктов.
Кроме того, он посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины. Визит прошел «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Украинского президента сопровождал кортеж, территорию вокруг завода оцепили с утра. На нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, также присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.