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10:54, 30 сентября 2024Бывший СССР

Ермак назвал очень непростым визит Зеленского в США

Ермак: визит Зеленского в США был очень непростым

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень непростым. Такое заявление сделал глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак в телеэфире, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.

«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — заявил Ермак. По его словам, президентская кампания в США проходит напряженно и чувствительно, а команда Зеленского не хотела бы произнести «что-то такое, что может быть использовано против Украины».

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Поводом для обращения к главе Украины стала организованная послом поездка Зеленского в Пенсильванию, в ходе которой его сопровождали лишь представители демократов и ни одного республиканца.

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      Валентин Карант
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