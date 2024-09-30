Ермак назвал очень непростым визит Зеленского в США

Ермак: визит Зеленского в США был очень непростым

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень непростым. Такое заявление сделал глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак в телеэфире, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.

«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — заявил Ермак. По его словам, президентская кампания в США проходит напряженно и чувствительно, а команда Зеленского не хотела бы произнести «что-то такое, что может быть использовано против Украины».

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Поводом для обращения к главе Украины стала организованная послом поездка Зеленского в Пенсильванию, в ходе которой его сопровождали лишь представители демократов и ни одного республиканца.