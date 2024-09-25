В Конгрессе потребовали от Зеленского уволить посла Украины в США

Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал уволить посла Украины Маркарову

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

Поводом для обращения к главе Украины стала организованная послом поездка Зеленского в Пенсильванию, в ходе которой его сопровождали лишь представители демократов и ни одного республиканца.

«Посол Украины Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве дипломата в этой стране», — написал Джонсон.

Ранее стало известно, что комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности начал расследование из-за посещения Зеленским завода боеприпасов в штате Пенсильвания. Утверждается, что расследование связано с возможным использованием средств налогоплательщиков для оплаты поездки Зеленского с целью поддержки кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.