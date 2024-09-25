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21:12, 25 сентября 2024Мир

В США начали расследование из-за визита Зеленского

В США начали расследование из-за посещения Зеленским завода боеприпасов

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности начал расследование из-за посещения Владимиром Зеленским завода боеприпасов в штате Пенсильвания. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление комитета.

Утверждается, что расследование связано с возможным использованием средств налогоплательщиков для оплаты поездки Зеленского с целью поддержки кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Отмечается, что использование фигуры иностранного лидера в предвыборной кампании является превышением полномочий.

«Если администрация [президента США Джо] Байдена и Харрис пытается использовать зарубежного лидера в поддержку кампании вице-президента, это является превышением должностных полномочий и нецелевым использованием средств налогоплательщиков», — указано в документе.

Ранее американский политический обозреватель Бен Шапиро заявил, что посещение Зеленским военного завода в Пенсильвании стало ошибкой для Киева. По его словам, демократы фактически заставили Зеленского проводить избирательную кампанию в их пользу.

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      Артём Верейкин
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