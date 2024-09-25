Обозреватель Шапиро заявил, что поездка Зеленского в США была огромной ошибкой

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании стало ошибкой для Киева. Такое мнение выразил американский политический обозреватель Бен Шапиро в видео, доступном на YouTube.

Он отметил, что демократы фактически заставили Зеленского проводить избирательную кампанию в их пользу, когда отправили его в поездку по Пенсильвании. Шапиро объяснил, что, по его мнению, подобными действиями Зеленский настраивает сторонников Республиканской партии против Украины.

«Зеленский совершил огромную ошибку. Это одно из худших решений зарубежных политиков на моей памяти», — заявил обозреватель из США.

Ранее стало известно, что Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы США. В Соединенных Штатах подчеркнули, что украинский президент мог использовать американские военные ресурсы для агитации в пользу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Во время поездки президент посетил военный завод в Пенсильвании. Он заявил о необходимости увеличить поставки оружия Киеву и поблагодарил сотрудников завода за содействие Украине.