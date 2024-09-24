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10:16, 24 сентября 2024Мир

Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США

Federalist: Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США
Камала Харрис (в центре)

Камала Харрис (в центре). Фото: Matt Rourke / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Об этом сообщает Federalist.

«Зеленский, по всей видимости, использовал американские военные ресурсы для агитации за вице-президента Камалу Харрис во время визита в спорный штат Пенсильвания», — говорится в материале.

Как отмечает издание, украинский лидер посетил завод в колеблющемся штате именно со сторонниками Харрис, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.

«Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю», — отметил бывший кандидат в Сенат США от Пенсильвании Шон Парнелл.

В публикации также уточнили, что Пентагон в ответ на запрос не стал опровергать, что Зеленский использовал американское военное имущество для поездки в США (во время подобных поездок он обычно просит выделять Киеву новые средства), но отказались комментировать возможные усилия Зеленского по поддержке Харрис.

Ранее кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». По словам политика, после каждого визита в Соединенные Штаты президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов.

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      Виктория Кондратьева
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