Раскрыт ответ Зеленского на требование спикера США уволить посла

Зеленский резко отреагировал на требование спикера Джонсона уволить посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на требование спикера палаты представителей США Майкла Джонсона уволить посла Оксану Маркарову. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает «Газета.ру»

По данным канала, Зеленский заявил, что вопрос увольнения послов он будет обсуждать только со спикером своей страны. «Это в конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, со всем уважением» — сказал он. Уточняется, что Джонсон потребовал уволить посла Украины из-за организации поездки Зеленского на оружейный завод в Пенсильванию. По его мнению, ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве посла в США.

Ранее сообщалось о том, что президента Украины Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов.