Зеленский посетил в США завод по производству оружия в сопровождении особой охраны

AP: Зеленский посетил завод боеприпасов в США в сопровождении усиленной охраны

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил завод по производству оружия в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что визит прошел «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Зеленского сопровождал кортеж, территорию вокруг завода оцепили с утра. Кроме того, на нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, также присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.

Армейский завод боеприпасов в Скрантоне — одно из немногих предприятий в стране, производящих 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Украина уже получила из США более 3 миллионов таких снарядов, говорится в статье.

В июне стало известно, что США планируют увеличить производство боеприпасов для ВСУ благодаря заводу в Техасе. По данным газеты The Wall Street Journal, Пентагон намерен нарастить производство 155-миллиметровых снарядов для ВСУ с примерно 30 тысяч в месяц до 100 тысяч к концу 2025 года.