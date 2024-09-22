Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 23 сентября 2024Мир

Зеленский посетил в США завод по производству оружия в сопровождении особой охраны

AP: Зеленский посетил завод боеприпасов в США в сопровождении усиленной охраны

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил завод по производству оружия в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что визит прошел «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Зеленского сопровождал кортеж, территорию вокруг завода оцепили с утра. Кроме того, на нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, также присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.

Армейский завод боеприпасов в Скрантоне — одно из немногих предприятий в стране, производящих 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Украина уже получила из США более 3 миллионов таких снарядов, говорится в статье.

В июне стало известно, что США планируют увеличить производство боеприпасов для ВСУ благодаря заводу в Техасе. По данным газеты The Wall Street Journal, Пентагон намерен нарастить производство 155-миллиметровых снарядов для ВСУ с примерно 30 тысяч в месяц до 100 тысяч к концу 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Отравились неизвестным веществом. Следователи не смогли определить причину гибели детей после ужина пельменями

      Следующую перепись населения России решили провести в новом формате

      Зеленский раскрыл подробности «плана победы» Украины

      США обеспокоились связями России и Китая

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном бикини

      В Запорожье прозвучали взрывы

      В российском регионе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

      В Киевской области мужчина открыл стрельбу из автомата

      В Дагестане задержали мужчину за изнасилование своей дочери

      Израиль проверит информацию о возможной ликвидации лидера ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше