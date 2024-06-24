В США заявили о планах нарастить производство боеприпасов для ВСУ

WSJ: США увеличат производство боеприпасов для ВСУ благодаря заводу в Техасе

США планируют увеличить производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря заводу в Техасе. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации уточняется, что Пентагон намерен нарастить производство 155-миллиметровых снарядов для ВСУ с примерно 30 тысяч в месяц до 100 тысяч к концу 2025 года. «Завод в Техасе проведет страну более чем на полпути к этой цели», — заявили авторы WSJ.

Ожидается, что уже осенью завод запустит первую из трех производственных линий. Однако расширение внутреннего производства зависит от зарубежных стран. Уточняется, что новое оборудование техасского завода позволит выпускать на одной линии различные снаряды и минометы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО создает в немецком Висбадене отдельный штаб для координации дальнейшей военной помощи Киеву. Таким образом западные союзники «демонстрируют постоянную поддержку Украине и обеспечивают прочный мост к членству в альянсе».