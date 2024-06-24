Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 24 июня 2024Мир

В США заявили о планах нарастить производство боеприпасов для ВСУ

WSJ: США увеличат производство боеприпасов для ВСУ благодаря заводу в Техасе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США планируют увеличить производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря заводу в Техасе. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации уточняется, что Пентагон намерен нарастить производство 155-миллиметровых снарядов для ВСУ с примерно 30 тысяч в месяц до 100 тысяч к концу 2025 года. «Завод в Техасе проведет страну более чем на полпути к этой цели», — заявили авторы WSJ.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Ожидается, что уже осенью завод запустит первую из трех производственных линий. Однако расширение внутреннего производства зависит от зарубежных стран. Уточняется, что новое оборудование техасского завода позволит выпускать на одной линии различные снаряды и минометы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО создает в немецком Висбадене отдельный штаб для координации дальнейшей военной помощи Киеву. Таким образом западные союзники «демонстрируют постоянную поддержку Украине и обеспечивают прочный мост к членству в альянсе».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

      Обнаружена причина облысения у людей

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

      Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

      Популярная рэперша показала откровенное фото

      Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

      Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

      В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше