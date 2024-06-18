США подтвердили создание штаба НАТО для помощи Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил о создании штаба НАТО для помощи Украине

НАТО создает в немецком Висбадене отдельный штаб для координации дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует агентство Reuters.

«Мы создаем командование НАТО в Висбадене, координируем подготовку, военную помощь, передачу, ремонт, обслуживание техники», — заявил глава американского ведомства на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен подчеркнул, что тем самым западные союзники «демонстрируют постоянную поддержку Украине и обеспечивают прочный мост к членству Украины в альянсе».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные поставки Украине способствуют скорейшему завершению конфликта.