Генсек НАТО оценил пользу от военной помощи Украине

Столтенберг: поставки военной помощи Украине способствуют завершению конфликта

Поставки военной помощи Североатлантическим альянсом Украине способствуют скорейшему завершению конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC News.

«Чем больше поддержки НАТО будет оказывать Украине, тем быстрее мы сможем завершить этот конфликт», — заявил генсек альянса.

Он добавил, что страны-участницы НАТО «привержены долгосрочному оказанию военной помощи Киеву».

Ранее Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России. По его словам, Пекин пытается создать впечатление, что «отходит на второй план» в украинском конфликте, чтобы избежать санкций и сохранить торговый поток.