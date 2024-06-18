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10:29, 18 июня 2024Мир

Генсек НАТО захотел заставить Китай заплатить за поддержку России

Столтенберг: Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России

Фото: Chris Kleponis / Pool / CNP / Globallookpress.com

Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Международном центре Вудро Вильсона, сообщает TRT World.

По его словам, Пекин пытается создать впечатление, что «отходит на второй план» в украинском конфликте, чтобы избежать санкций и сохранить торговый поток.

«Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент, если Китай не изменит курс, союзникам придется заплатить цену. Должны быть последствия», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Ранее глава альянса заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины. Он отметил, что это снизит «бремя», которое сейчас якобы несут Соединенные Штаты.

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      Семен Александров
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