Генсек НАТО захотел заставить Китай заплатить за поддержку России

Столтенберг: Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России

Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Международном центре Вудро Вильсона, сообщает TRT World.

По его словам, Пекин пытается создать впечатление, что «отходит на второй план» в украинском конфликте, чтобы избежать санкций и сохранить торговый поток.

«Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент, если Китай не изменит курс, союзникам придется заплатить цену. Должны быть последствия», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Ранее глава альянса заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины. Он отметил, что это снизит «бремя», которое сейчас якобы несут Соединенные Штаты.