Столтенберг заявил о планах увеличить поддержку Украины

Столтенберг: НАТО увеличит финансовую и военную поддержку Украины

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», — подчеркнул он.

По его мнению, это снизит «бремя», которое сейчас якобы несут Соединенные Штаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса. По словам дипломата, планов начинать конфликт с членами Североатлантического альянса у России не было и нет.