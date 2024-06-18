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01:27, 18 июня 2024Мир

Столтенберг заявил о планах увеличить поддержку Украины

Столтенберг: НАТО увеличит финансовую и военную поддержку Украины
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Global Look Press

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», — подчеркнул он.

По его мнению, это снизит «бремя», которое сейчас якобы несут Соединенные Штаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса. По словам дипломата, планов начинать конфликт с членами Североатлантического альянса у России не было и нет.

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      Марина Совина
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