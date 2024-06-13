МИД заявил о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с Россией

Захарова: у России нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса

У России нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД

России Мария Захарова. Брифинг транслируется на Rutube-канале ведомства.

«На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией», — заверила она.

По словам дипломата, планов начинать конфликт с членами Североатлантического альянса у России не было и нет. «Но при этом со всей очевидностью мы понимаем — они есть у НАТО», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Киеву. Она подчеркнула, что США пытаются втянуть Европу в столкновение с Россией под флагом альянса.

