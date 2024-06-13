Захарова ответила на слова генсека НАТО об обязательных поставках оружия Украине

Захарова: США пытаются втянуть Европу в столкновение с Россией под флагом НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена пытается спасти свою власть и экономику страны от коллапса, внушая странам Запада, что Россия представляет для них угрозу. «А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее Столтенберг заявил, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО. Он уточнил, что отправку оружия будут координировать командные структуры под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.