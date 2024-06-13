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04:21, 13 июня 2024Мир

Захарова ответила на слова генсека НАТО об обязательных поставках оружия Украине

Захарова: США пытаются втянуть Европу в столкновение с Россией под флагом НАТО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена пытается спасти свою власть и экономику страны от коллапса, внушая странам Запада, что Россия представляет для них угрозу. «А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее Столтенберг заявил, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО. Он уточнил, что отправку оружия будут координировать командные структуры под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

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      Марина Совина
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