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09:58, 30 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал главный итог поездки в США

Зеленский: сохранение двухпартийной поддержки было главным итогом поездки в США

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сохранение двухпартийной поддержки Украины главным итогом поездки в США, его слова передает Fox News.

«Мы сохранили двухпартийную поддержку Украины», — рассказал украинский лидер, отвечая на вопрос о своем самом большом достижении в процессе визита.

Помимо этого, Зеленский не уточнил, получил ли Киев разрешение на использование дальнобойного оружия против России во время своих встреч с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее глава Офиса президента украинского лидера Андрей Ермак заявил, что украинцам не покажут некоторые засекреченные пункты «плана победы» Зеленского. По его словам, открытые пункты плана будут представлены украинскому обществу после презентации в США.

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      Валентин Карант
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