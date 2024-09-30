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09:38, 30 сентября 2024Бывший СССР

Украинцам не покажут некоторые пункты «плана победы» Зеленского

Ермак: некоторые пункты плана Зеленского украинцы не увидят

Фото: Leon Neal / Reuters

Украинцам не покажут некоторые засекреченные пункты «плана победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Офиса президента украинского лидера Андрей Ермак, слова которого передает издание «Страна.ua».

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», — рассказал Ермак.

По его словам, открытые пункты плана будут представлены украинскому обществу после презентации в США.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис говорил, что Зеленский в США искусственно продлевает военные действия и оттягивает момент заключения мира, поражение в котором для него неизбежно.

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      Валентин Карант
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