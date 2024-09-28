Меркурис: Зеленский в США затягивает военные действия

Украинский президент Владимир Зеленский в США искусственно продлевает военные действия и оттягивает момент заключения мира, поражение в котором для него неизбежно. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, российские солдаты продвигаются по всем участкам фронта. При этом Меркурис отмечает, что Зеленский своими агрессивными заявлениями в США обрек украинцев на продолжение боевых действий.

Ранее стало известно, что украинский лидер провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и представил ему свой «план победы». Зеленский уточнил, что у него с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен. По его словам, они оба уверены: одержать победу должны украинцы, а не Россия.

Также Зеленский пригласил Трампа на Украину.