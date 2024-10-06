В США заявили об очередном шансе Зеленского показать «план победы»

WP: Зеленский сможет представить свой «план победы» на встрече в Рамштайне

Президент Украины Владимир Зеленский сможет еще раз представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Об очередном шансе украинского лидера сообщила газета Washington Post (WP).

Отмечается, что одним из участников встречи станет действующий президент США Джо Байден. По словам одного из американских чиновников, в Германии Зеленский сможет «получить какую-то другую помощь».

Ранее британское издание The Times сообщило, что администрация США послала Зеленского с его «планом победы» «куда подальше», ограничившись выделением очередной финансовой помощи. Один из британских дипломатов и вовсе назвал инициативу украинского лидера «списком покупок, а не стратегией».