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04:09, 6 октября 2024Интернет и СМИ

В США заявили об очередном шансе Зеленского показать «план победы»

WP: Зеленский сможет представить свой «план победы» на встрече в Рамштайне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сможет еще раз представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Об очередном шансе украинского лидера сообщила газета Washington Post (WP).

Отмечается, что одним из участников встречи станет действующий президент США Джо Байден. По словам одного из американских чиновников, в Германии Зеленский сможет «получить какую-то другую помощь».

Ранее британское издание The Times сообщило, что администрация США послала Зеленского с его «планом победы» «куда подальше», ограничившись выделением очередной финансовой помощи. Один из британских дипломатов и вовсе назвал инициативу украинского лидера «списком покупок, а не стратегией».

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      Евгений Силаев
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