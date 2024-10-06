The Times: США отправили Зеленского с его «планом победы» «куда подальше»

Администрация США отправила президента Украины Владимира Зеленского с его «планом победы» «куда подальше», ограничившись выделением очередной финансовой помощи. Детали раскрыло британское издание The Times.

Отмечается, что американцы не стали всерьез рассматривать желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) и отказались давать какие-либо гарантии. Также США не стали разрешать наносить удары западным оружием в глубь России, ограничившись обещанием выделить 2,4 миллиарда долларов.

Один из британских дипломатов назвал «план победы» Зеленского «списком покупок, а не стратегией».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после провального визита Зеленского в США на Западе потребовали от Киева скорее завершить конфликт. Он добавил, что Зеленский отказывается начинать переговоры, потому что боится ответственности.