Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 4 октября 2024Бывший СССР

В Раде связали требование к Зеленскому завершить конфликт с провальным визитом в США

Дубинский: после визита Зеленского в США Запад потребовал завершить конфликт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После провального визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Западе потребовали от Киева скорее завершить конфликт. Требования стран НАТО с недовольством украинским «планом победы» связал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Есть новый, секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Зеленский отказывается начинать переговоры, потому что боится ответственности за провалы во время конфликта и надеется ее избежать.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта ближе, чем многие считают. При этом он подчеркнул необходимость военной помощи стран-партнеров республики, подчеркнув, что его план — «не о переговорах с Россией».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Ирину Шейк засняли в прозрачном платье

      В России учительница ученика головой о дверь, обозвала его и попала на видео

      В России таксист-мигрант закрылся в машине с двумя школьницами и отказался их выпускать

      В Раде назвали поражением Украины отступление ВСУ из Угледара

      Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

      Раскрыты подробности подрыва машины сотрудника ЗАЭС

      Дочь Тутберидзе объяснила смену спортивного гражданства

      Милонов высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше