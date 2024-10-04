В Раде связали требование к Зеленскому завершить конфликт с провальным визитом в США

Дубинский: после визита Зеленского в США Запад потребовал завершить конфликт

После провального визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Западе потребовали от Киева скорее завершить конфликт. Требования стран НАТО с недовольством украинским «планом победы» связал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Есть новый, секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Зеленский отказывается начинать переговоры, потому что боится ответственности за провалы во время конфликта и надеется ее избежать.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта ближе, чем многие считают. При этом он подчеркнул необходимость военной помощи стран-партнеров республики, подчеркнув, что его план — «не о переговорах с Россией».