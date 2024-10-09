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20:02, 9 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал срыв встречи в Рамштайне

Зеленский прокомментировал перенос даты встречи в формате «Рамштайн»

Фото: Leon Neal / Reuters

Зеленский прокомментировал срыв встречи в формате «Рамштайн» и ее перенос на неопределенный срок. Его слова передает издание «Страна.ua».

Он назвал отказ президента США Джо Байдена явиться на встречу закономерным, учитывая ураган, который надвигается на Америку. По словам Зеленского, «любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране».

Ранее правительство Германии сообщило, что саммит лидеров США, Британии, Франции и Германии в формате «Рамштайн», запланированный на 12 октября, не состоится. Также сообщалось, что саммит не пройдет в онлайн-формате.

До этого стало известно, что Байден отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

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      Илья Таксюр
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