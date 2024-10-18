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10:37, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский отреагировал на заявления Запада об обмене территорий на членство в НАТО

Зеленский опроверг обсуждение с Западом обмена территорий на членство в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные чиновники не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина сможет отказаться от занятых Вооруженными силами (ВС) России территорий в обмен на членство в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).

«Люди никогда не говорили об этом [нам]. Люди боятся говорить [мне]», — опроверг обсуждение данного вопроса с представителями стран Запада украинский лидер.

Зеленский также призвал западных чиновников, рассматривающий такой вариант, положить это предложение ему на стол не через третью сторону и поговорить о нем с украинскими властями.

Ранее Зеленский обратился к НАТО с призывом готовить бригады военных для участия в конфликте с Россией и пополнения резервов армии Украины. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте.

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      Екатерина Грищенко
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