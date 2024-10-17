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20:35, 17 октября 2024Бывший СССР

Зеленский призвал НАТО готовить военных для участия в конфликте с Россией

Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады для пополнения ВСУ

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады для участия в конфликте с Россией и пополнения резервов украинской армии. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — заявил президент на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте.

В ходе выступления Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления Украины в НАТО. Он выразил уверенность, что Киев заслуживает стать 33-м членом альянса.

Ранее стремление Украины вступить в НАТО поддержал генсек альянса Марк Рютте.

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      Глеб Палехов
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