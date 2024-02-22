Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:10, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл способ снизить давление без таблеток

Врач Сергей Агапкин заявил, что гранат снижает артериальное давление

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, как снизить давление без таблеток. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли гранат снижает давление, предположила, что фрукт обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.

«Это действительно так. Как ни удивительно, даже не сами зернышки граната, сколько его кожура [помогает снизить артериальное давление]», — заявил специалист.

Ранее терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам еще один способ борьбы с гипертонией без таблеток. Медики рассказали, что снизить давление помогает употребление продуктов, которые содержат витамин B3. По их словам, большое количество витамина содержится в дрожжах, рисовых отрубях и арахисе.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Блестяще справились». Медведев оценил взятие под контроль Авдеевки и высказался о дальнейших интересах России

      Том Круз расстался с бывшей моделью из России

      Украинский пленный пожаловался на наплевательское отношение командования

      43-летняя Жизель Бюндхен снялась в наряде с декольте до талии

      США предупредили Европу об «угрозе» от России

      Медведчук заявил о смене власти на Украине в 2014 году преступным путем

      В Турции назвали Россию лидером борьбы за мировую справедливость

      В Литве запретят россиянам высаживаться из следующих в Калининград поездов

      Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом

      Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше