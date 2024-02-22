Врач раскрыл способ снизить давление без таблеток

Врач Сергей Агапкин заявил, что гранат снижает артериальное давление

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, как снизить давление без таблеток. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли гранат снижает давление, предположила, что фрукт обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.

«Это действительно так. Как ни удивительно, даже не сами зернышки граната, сколько его кожура [помогает снизить артериальное давление]», — заявил специалист.

Ранее терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам еще один способ борьбы с гипертонией без таблеток. Медики рассказали, что снизить давление помогает употребление продуктов, которые содержат витамин B3. По их словам, большое количество витамина содержится в дрожжах, рисовых отрубях и арахисе.