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16:14, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способ снизить давление без таблеток

Врачи Малышева и Гандельман рассказали, что продукты с витамином B3 снижают давление

Фото: CA Creative / Unsplash

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам способ борьбы с гипертонией без таблеток. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи рассказали, что снизить давление помогает употребление продуктов, которые содержат витамин B3. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«У людей, употребляющих достаточное количество витамина B3, риск развития гипертонии ниже на 35 процентов», — заявил Гандельман. Кардиолог объяснил, что витамин улучшает процесс расширения сосудов, в результате чего артериальное давление не повышается.

Специалисты отметили, что снизить давление можно при помощи употребления продуктов с высоким содержанием витамина B3. «Самое большое количество витамина B3 содержится в дрожжах», — рассказал Гандельман. Малышева добавила, что рисовые отруби и арахис также содержат много этого витамина.

Ранее Малышева и Гандельман назвали другие три способа снизить артериальное давление без лекарств. По словам доктора, помочь в этом могут физические нагрузки, снижение веса, а также ограничение употребления соли.

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    Олег Давыдов
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