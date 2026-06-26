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04:57, 26 июня 2026Мир

Бывший аналитик ЦРУ оценил возможность обострения на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Урегулирование в Иране не обострит конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказался о возможном обострении ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

Джонсон оценил возможность обострения на Украине и подчеркнул, что урегулирование в Иране не повлияет на украинский кризис.

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«Кто-то говорит, если США удастся стабилизировать ситуацию в Западной Азии, это снова обострит конфликт на Украине. Но как его можно снова обострить? Для этого нужны войска. А у них их нет. Их же нельзя просто взять и произвести», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что если бы в США захотели, то все равно не сумели бы увеличить поставки военной техники Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о роли США в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтон больше не хочет быть нейтральным посредником в этом процессе.

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