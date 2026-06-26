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04:36, 26 июня 2026Бывший СССР

Оценена возможность Киева получить деньги на восстановление Украины

ТАСС: Конференция по восстановлению Украины даст Киеву лишь 1% необходимых средств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, даст Киеву лишь около 1 процента средств, которые требуются на восстановление страны, пишет ТАСС.

Эксперты оценили возможность Киева получить деньги на восстановление Украины. По данным Кабмина Украины, на мероприятии планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом 2025 года занимавший тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль говорил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигла 1 триллиона долларов.

Ранее международная консалтинговая компания McKinsey провела анализ и выяснила, что для восстановления Украины потребуется более 800 миллиардов долларов, но привлечь такие средства будет очень сложно из-за высоких рисков.

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