Женщин предупредили о риске анафилактического шока во время орального секса

Сексолог Полина Девочкина предупредила, что некоторые женщины подвержены риску анафилактического шока прямо во время орального секса. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Девочкина рассказала, как несколько лет назад одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой аллергической реакции на пенициллин. Правда, в тот период она не принимала антибиотики. После долгой беседы врачи выяснили, что аллергия возникла после орального секса.

Как оказалось, за два часа до полового контакта партнер пациентки принял антибиотик, который содержал пенициллин. «К сожалению, прошло слишком много времени, и взять пробу спермы парня, чтобы понять, реально ли в ней содержалось достаточное количество аллергена, не получилось», — написала она. Именно поэтому ученые отказались достоверно списывать ухудшение состояния здоровья женщины на оральный секс, а пометили этот случай словом «вероятно», хотя, по мнению Девочкиной, было очевидно, что приступ спровоцировал именно пенициллин из эякулята.

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