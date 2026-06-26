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Забота о себе
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05:00, 26 июня 2026Забота о себе

Женщин предупредили о риске анафилактического шока во время орального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Полина Девочкина предупредила, что некоторые женщины подвержены риску анафилактического шока прямо во время орального секса. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Девочкина рассказала, как несколько лет назад одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой аллергической реакции на пенициллин. Правда, в тот период она не принимала антибиотики. После долгой беседы врачи выяснили, что аллергия возникла после орального секса.

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Как оказалось, за два часа до полового контакта партнер пациентки принял антибиотик, который содержал пенициллин. «К сожалению, прошло слишком много времени, и взять пробу спермы парня, чтобы понять, реально ли в ней содержалось достаточное количество аллергена, не получилось», — написала она. Именно поэтому ученые отказались достоверно списывать ухудшение состояния здоровья женщины на оральный секс, а пометили этот случай словом «вероятно», хотя, по мнению Девочкиной, было очевидно, что приступ спровоцировал именно пенициллин из эякулята.

Ранее сексолог Ольга Василенко оценила эффект от увеличения точки G с помощью инъекций. Она заявила, что положительный эффект, о котором рассказывают женщины после процедуры, — плацебо.

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