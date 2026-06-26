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04:48, 26 июня 2026Мир

В Польше призвали заблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС

Польский политик Качиньский призвал заблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский . Фото: Reuters

Лидер польской консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский призвал властей страны
заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в Евросоюзе на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом. Об этом написала газета Financial Times (FT).

Качиньский выступил со своим предложением в день открытия в Гданьске международной конференции по восстановлению Украины. В своем обращении политик заявил, что вернет Киеву врученную ему ранее медаль — «в знак моего отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите».

По мнению FT, слова Качиньского указывают на ужесточение тона его партии по отношению к Украине.

Ранее в польском Гданьске начался антиукраинский протест на фоне конференции по Украине, проходящей в городе. По словам очевидца, участники акции вышли с плакатами, на которых видна надпись «Мы помним Волынь».

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