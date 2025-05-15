Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:06, 15 мая 2025Россия

Путин назначил командующего Сухопутными войсками заместителем секретаря Совбеза

Путин назначил командующего Сухопутными войсками Салюкова замсекретаря СБ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Олег Салюков

Олег Салюков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом Путин также освободил Салюкова от должности главкома Сухопутных войск, которую он занимал с 2014 года. Генерал армии неоднократно командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе шествием в честь 80-летия Победы в этом году.

Кресло заместителя секретаря Совбеза до Салюкова занимал Александр Масленников — Путин назначил его на должность 26 марта 2025 года.

Салюков родился в Саратове и окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и академию Генштаба. С 2010 года занимал должность замначальника Генштаба, затем перешел на работу руководителя Сухопутными войсками. В январе 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина готовы к старту переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Регина Тодоренко опубликовала фото в бюстгальтере

    Женщина перенесла выкидыш перед поездкой на круизном лайнере и лишилась денег

    Бывший начальник подмосковного отдела полиции попался на ежемесячных взятках

    В МИД второй раз за день назвали Зеленского клоуном

    Рубио раскрыл ожидания США от переговоров России и Украины

    Госсекретарь США назвал сроки встречи Путина и Трампа

    Двое проповедников склоняли россиян к терроризму и попали под суд

    В одной стране украли статую Мелании Трамп

    Россиянам назвали защищающее от распространенного вида рака простейшее блюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости