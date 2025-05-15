Путин назначил командующего Сухопутными войсками заместителем секретаря Совбеза

Путин назначил командующего Сухопутными войсками Салюкова замсекретаря СБ

Президент России Владимир Путин назначил командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом Путин также освободил Салюкова от должности главкома Сухопутных войск, которую он занимал с 2014 года. Генерал армии неоднократно командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе шествием в честь 80-летия Победы в этом году.

Кресло заместителя секретаря Совбеза до Салюкова занимал Александр Масленников — Путин назначил его на должность 26 марта 2025 года.

Салюков родился в Саратове и окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и академию Генштаба. С 2010 года занимал должность замначальника Генштаба, затем перешел на работу руководителя Сухопутными войсками. В январе 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск спецоперации на Украине.