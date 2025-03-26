Путин назначил Масленникова замсекретаря Совбеза России

Президент Путин назначил Масленникова замсекретаря Совета безопасности России

Александр Масленников назначен заместителем секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Глава государства подписал этот документ 26 марта 2024 года.

Пост председателя Совбеза в середине мая 2024 года занял Сергей Шойгу. После назначения должности заместителей секретаря сохранили шесть членов органа, однако в июле Путин подписал указ о переназначении Рашида Нургалиева на пост первого зампреда.

Ранее Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности (врио) руководителя Ненецкого автономного округа. Она будет занимать пост до вступления в должность лица, избранного губернатором НАО.