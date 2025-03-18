Путин назначил врио губернатора Ненецкого автономного округа

Владимир Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Президент РФ Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности (врио) руководителя Ненецкого автономного округа. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Она будет занимать пост до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа. В документе также отмечается, что российский лидер принял отставку Юрия Бездудного с поста губернатора региона по собственному желанию.

До этого Ирина Гехт занимала должность председателя правительства Запорожской области. В январе стало известно, что она покинет пост.

18 марта Бездудный сообщил об отставке. Он возглавлял регион пять лет.