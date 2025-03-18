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15:28, 18 марта 2025Россия

Российский губернатор сообщил об отставке

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный ушел в отставку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный ушел в отставку. Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram.

Бездудный возглавлял регион пять лет. По его словам, отставка связана с переходом на новое место работы — какое именно он не уточнил.

«Меня ждет новая работа, но часть души, сердца, навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра, и вы — добрые, открытые, искренние и любящие свою малую родину», — сказал он на видеозаписи, пожелав региону развития и процветания.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин назначил Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. На этом посту он сменил Александра Цыбульского, который перешел на работу в Архангельскую область. До этого Бездудный был заместителем губернатора НАО.

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