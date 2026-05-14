Комары нападут на Москву

Энтомолог Каширский: В ближайшее время Москву ожидает нашествие комаров

В ближайшее время Москву ожидает массовое нападение комаров. О нашествии насекомых жителей столицы предупредил энтомолог Александр Каширский в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, личинки и куколки комаров сейчас находятся в лужах, появившихся после таяния снега. Похолодание, которое наступило в столице, немного замедлит развитие насекомых, однако обильные дожди увеличат количество луж, а уже существующие личинки не высохнут.

Каширский отметил, что начало лета всегда отличается большим количеством комаров, но дальнейшая популяция насекомых зависит от погоды. Если июнь окажется сухим, их станет меньше, а если влажным — больше.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков заявил, что комары не представляют опасности для москвичей. По его словам, от насекомых можно заразиться опасной болезнью на юге России, но не в столице.