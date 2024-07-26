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05:19, 26 июля 2024Россия

Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения». Также отстранен обвиненный в домогательствах митрополит

Синод РПЦ отстранил митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина) за «грубые нарушения» во время управления Выборгской епархией.

Как заявили в РПЦ, епископ допустил нарушения при сдаче и приемке дел, из-за чего епархии был причинен «ущерб в крупном размере». Также священнослужитель допускал нарушения при ведении бухгалтерии прихода и вручал награды без благословения патриарха Кирилла.

Признать, что по духу и букве перечисленных канонов епископ Игнатий (Пунин) подлежит извержению из священного сана

РПЦ

Епископ Игнатий возглавлял Выборгскую епархию с 2013 по 2023 годы, а затем служил в Минусинской епархии. В феврале 2024 года он попал под церковный суд и был освобожден от управления.

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Также РПЦ отстранила обвиненного в домогательствах митрополита

25 июля Священный синод РЦП временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) от управления Будапештско-Венгерской епархией.

Ранее бывший келейник (прислужник) Георгий Сузуки (по паспорту — Джордж) обвинил митрополита Илариона в домогательствах. В ответ священнослужитель заявил, что это клевета, и он готов доказывать свою невиновность в суде. По его словам, на самом деле он стал жертвой вымогательства.

Митрополит рассказал, что познакомился с Сузуки по переписке, вскоре молодой человек попросился в помощники и приехал к нему в Будапешт.

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Иларион обвинил мать Сузуки в вымогательстве

Осенью 2023 года, по словам Илариона, в Будапешт почти на два месяца приехала мать Георгия, Вероника Сузуки. Она просила оплачивать ее расходы, а также начала оказывать влияние на сына, который стал «как будто зомбирован, говорил ее фразами», перестал выполнять свои обязанности, стал плохо ладить с другими помощниками.

Если он не находился с ней физически, то почти постоянно общался с ней через наушник. Наконец она уехала, а он остался. С этих пор он вообще не вынимал наушник из уха. Создавалось впечатление, что она пошагово руководила его действиями

Иларионмитрополит Будапештский и Венгерский

По его словам, Сузуки начал тайно его записывать и снимать на скрытую камеру, а в январе 2024 года уехал, как заявила Вероника, в Токио на «длительную физическую и эмоциональную реабилитацию». При этом она потребовала у Илариона затребовала 384 тысячи евро, пригрозив, что о обнародованием «большого архива материалов» о личной жизни священнослужителя.

Иларион считает, что «Вероника» внедрила к нему своего сына, чтобы жить за счет митрополита. Но когда план не сработал, решила «"состричь" с меня большую сумму преступным путем».

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Сузуки объявили в международный розыск

Кроме того, Иларион обнаружил пропажу ценных вещей из своего сейфа. Камеры видеонаблюдения показали, что это был Георгий. Его объявили в международный розыск. При этом Сузуки не отрицает, что «взял» из дома митрополита дорогие часы и деньги на общую сумму 30 тысяч евро.

Также в ходе расследования также выяснилось, что у келейника были фальшивые российские водительские права, он был зарегистрирован на сайтах гей-знакомств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и посещал сайты с детской порнографией.

Когда я все это узнал, я принял для себя решение отказаться от какой-либо материальной помощи этой семье

Иларионмитрополит Будапештский и Венгерский
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      Марина Совина
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