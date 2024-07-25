РПЦ отстранила обвиненного в домогательствах митрополита от управления епархией

Синод РПЦ отстранил митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев), обвиненного в домогательствах, от управления Будапештско-Венгерской епархией. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Как следует из журналов Синода, митрополит Иларион также освобожден от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. На этих постах его сменит епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский).

Возглавить Будапештско-Венгерскую епархию временно поручили митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору (Сиротенко). Помимо этого, Синод постановил образовать комиссию по изучению положения дел в церковном округе.

Ранее бывший келейник (прислужник) Георгий Сузуки обвинил митрополита Илариона в домогательствах. Священнослужитель назвал это клеветой и заявил, что стал жертвой вымогательства. Он также выразил готовность доказать свою невиновность в суде.