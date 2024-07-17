Митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах попыткой выманить деньги

Бывший келейник (прислужник) Георгий Сузуки (по паспорту — Джордж) обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) в домогательствах. По словам священнослужителя, все это клевета, и на самом деле он стал жертвой вымогательства. Иерарх заявил, что готов доказывать свою невиновность в суде.

По словам главы епархии, он познакомился с Сузуки по переписке, когда был еще главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии молодой человек попросился в помощники и приехал к нему в Будапешт.

«Однако потом к нам стала наведываться Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью (на самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда)», — вспоминает священнослужитель. Он отметил, что осенью 2023 года женщина приехала почти на два месяца и просила оплачивать ее расходы. За это время, добавил митрополит, келейник перестал выполнять свои обязанности, стал плохо ладить с другими помощниками.

Он был все время как будто зомбирован, говорил ее фразами. Если он не находился с ней физически, то почти постоянно общался с ней через наушник. Наконец, она уехала, а он остался. С этих пор он вообще не вынимал наушник из уха. Создавалось впечатление, что она пошагово руководила его действиями Иларион митрополит Будапештский и Венгерский

По словам митрополита, с тех пор Сузуки начал его тайно записывать и снимать на скрытую камеру.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Митрополит заявил, что с него хотели «состричь» большую сумму

В январе 2024 года Сузуки уехал. Его мать заявила, что Георгий направился в Токио на «длительную физическую и эмоциональную реабилитацию». Митрополит, по его же словам, предложил выплачивать помощнику по две тысячи евро для поправки здоровья, однако женщина затребовала 384 тысячи евро, сообщив, что о личной жизни священнослужителя «собран большой архив материалов», который может быть обнародован.

Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как «состричь» с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство. При этом она была категорически против того, чтобы какие бы то ни было деньги перечислялись на его счет Иларион митрополит Будапештский и Венгерский

В переписке, выдержки из которой митрополит привел «РИА Новости», Вероника Сузуки пообещала, что если глава епархии переведет на ее счет указанную суму, то репутации и личной жизни священнослужителя ничего не будет угрожать. «Мы уничтожим все, что имеем и заключим с вами договор, в котором будут сняты с вас обвинения, как и с Георгия, если такие имеются. И никогда в жизни эта тема больше не поднимется, ни с посторонними ни между нами, если мы будем продолжать общение», — говорится в сообщении.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сузуки объявлен в международный розыск

По словам Илариона, 21 января, после того, как мать Сузуки прислала реквизиты своего банковского счета, он обнаружил, что из сейфа в епархиальном доме пропали ценные вещи. Митрополит отметил, что похититель украл ключи и при их помощи открыл как саму комнату, так и сейф. Камеры видеонаблюдения показали, что это был Георгий. С места происшествия были взяты отпечатки пальцев и пробы ДНК, а молодой человек — объявлен в международный розыск.

Уточняется, что Сузуки не отрицает того, что «взял» из дома митрополита дорогие часы и деньги на общую сумму 30 тысяч евро.

Священнослужитель рассказал, что в ходе расследования также выяснилось, что у келейника были фальшивые российские водительские права, он был зарегистрирован на сайтах гей-знакомств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и посещал сайты с детской порнографией.

«Когда я все это узнал, я принял для себя решение отказаться от какой-либо материальной помощи этой семье», — заявил Иларион.

