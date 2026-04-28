Российские чиновники отказались принимать документы на выплату у родителей бойца СВО

В Ставрополье чиновники отказали родителям бойца СВО в приеме документов

В Ставропольском крае чиновники отказались принимать документы на выплату у родителей не вернувшегося с фронта бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Отказ в приеме документов чиновники обосновали якобы отсутствием необходимых документов.

Прокуратура провела проверку и выяснилось, что отказ был незаконным, поскольку уполномоченный орган вправе был самостоятельно запросить необходимые для предоставления выплату родственникам военнослужащего.

По итогу разбирательства семье военного выплатили три миллиона рублей.

Ранее во Владимирской области семье участника СВО отказали в «гробовых» выплатах. В причине было указано, что «категория полученного им ранения не подпадает под предоставление социальных гаранитий».