Россия
09:07, 27 апреля 2026Россия

Семье российского участника СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти

Елена Торубарова
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Муроме Владимирской области семье участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплатах из-за причины его смерти — общее заболевание. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик, где в июне 2023 года получил ранение при выполнении боевых задач. Его эвакуировали с поля боя, дальнейшее лечение он проходил в больнице родного региона. В сентябре мужчина серьезно заболел, спасти его не удалось.

По данным ведомства, когда отец и дочь военнослужащего обратились за выплатами, им было отказано. В причине было указано, что «категория полученного им ранения не подпадает под предоставление социальной выплаты».

Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что в редакции указа президента России, действовавшей на момент получения военнослужащим ранения, предоставление выплаты осуществлялось независимо от его категории. В итоге в пользу семьи с Министерства обороны взыскали 3 миллиона рублей.

Ранее в Астраханской области отца обязали вернуть выплату за не вернувшегося из зоны проведения СВО сына. Суд установил, что он не участвовал в его воспитании с 1987 года.

