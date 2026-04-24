12:09, 24 апреля 2026

В России отца обязали вернуть выплату за не вернувшегося с СВО сына

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Астраханской области отца обязали вернуть выплату за не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сына. Об этом сообщили в пресс-службе Лиманского районного суда.

Военнослужащего не стало в марте 2024 года. Тогда деньги за его смерть были перечислены его отцу и матери. Позднее жительница региона России обратилась в суд с требованием лишить бывшего супруга права на эти деньги, поскольку тот не участвовал в воспитании сына с 1987 года, когда они разъехались. Суд встал на сторону истицы и лишил россиянина выплат.

При этом еще до вынесения этого судебного решения страховая компания успела перечислить отцу военнослужащего единовременное пособие и страховую выплату. После вступления в законную силу решения о лишении этих выплат страховой компанией в адрес ответчика было направлено письмо с требованием возврата страховой суммы, но деньги он так и не вернул. В связи с этим суд вынес новое решение — взыскать с мужчины сумму неосновательного обогащения в виде выплат за сына — участника СВО.

Ранее в Свердловской области чиновники потребовали от вдовы бойца СВО вернуть переплату выплат в сумме 750 тысяч рублей.

    Последние новости

    Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

    Анонсирован новый обмен России и Украины военнопленными

    Медведев заявил о последовательном увековечивании памяти Героев России

    Москвич нашел в своем туалете красную змею

    В благоустройстве российского города не нашли вины бывшей главы и директора «Порядка»

    Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

    Rox представил в Пекине спецверсию внедорожника для России

    Медведев рассказал о подвигах участников СВО словами «вновь ведут борьбу с неонацизмом»

    Захарова решила «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

    России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

    Все новости
