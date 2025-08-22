Российские чиновники потребовали от вдовы бойца СВО вернуть переплату с гробовых

Е1.ru: Свердловские чиновники потребовали от вдовы бойца СВО вернуть переплату

В Нижней Туре Свердловской области чиновники потребовали от вдовы бойца специальной военной операции (СВО) вернуть им переплату с гробовых выплат. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, россиянка после потери супруга на передовой получила полтора миллиона рублей. Спустя некоторое время в свердловском управлении соцполитики решили, что переплатили женщине, и попросили вернуть половину суммы.

В Свердловском областном суде пояснили, что у военнослужащего нашелся сын от первого брака. Ему положена выплата в 750 тысяч рублей. Вдову бойца попросили отдать именно эту сумму.

Суд встал на сторону женщины и признал, что отбирать деньги у вдовы в этой ситуации незаконно.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО и потребовала выплаты.