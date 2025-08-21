Вышедшая замуж за бойца СВО мигрантка потребовала девять миллионов и поплатилась

В Красноярске мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО и потребовала выплаты

В Красноярске мигрантка фиктивно вышла замуж за российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине, потребовала девять миллионов «гробовых» и поплатилась — теперь ее будут судить за махинации с выплатами. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, иностранка вышла замуж за россиянина, чтобы получить разрешение на временное проживание в России. При этом отношений у пары не было. Вскоре после этого россиянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Тем временем, его супруга родила ребенка от другого мужчины.

Через некоторое время стало известно, что российский военнослужащий ушел на боевое задание и получил несовместимое с жизнью ранение. Его жена узнала об этом и сразу обратилась с заявлением на получение выплат в размере более девяти миллионов рублей.

Когда выяснилось, что брак фиктивный, в отношении женщины завели уголовное дело о покушении на мошенничество при получении социальных выплат, брак аннулировали и лишили ее выплат. Все деньги получила мать военнослужащего как единственный законный представитель.

Ранее в Волгограде дети пропавшего бойца СВО попросили признать фиктивным заключенный им во время отпуска брак, так как все выплаты достались новой жене, о которой ранее никто не знал.