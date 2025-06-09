В России дети пропавшего бойца СВО попросили признать фиктивным заключенный им брак

В Волгограде дети пропавшего бойца СВО попросили признать фиктивным его брак

В Волгограде дети пропавшего бойца специальной военной операции (СВО) Вадима Салаева попросили признать фиктивным заключенный им во время отпуска брак. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, Салаев неожиданно для всей семьи расписался с неизвестной женщиной, даже не устраивая свадьбу. После того как связь с ним была потеряна, выплаты достались новой супруге. Родственники бойца обратились в прокуратуру.

Знакомый Салаева рассказал, что никто из его окружения не был знаком с новой избранницей. «Военкомат нас оповестил, что он находится с 20 февраля в статусе безвестно отсутствующего в ходе выполнения боевой задачи и что нужно прийти и заполнить документы. Сразу предупредили, что получит их только жена. Речь тогда шла о ежемесячном довольствии», — пояснил товарищ.

Неизвестная жена военнослужащего уже дала понять близким Салаева, что выплаты причитаются именно ей и делиться она не собирается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге растившей бойца спецоперации вместо матери женщине отказали в выплатах.