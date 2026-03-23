Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:45, 23 марта 2026Силовые структуры

Россиянина превратили в раба и заставили жить в коровнике

В Калининградской области мужчину больше двух лет держали в рабстве на ферме
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

В Озерском районе Калининградской области 41-летнего мужчину больше двух лет держали в рабстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, потерпевшего вывезли на ферму в поселке Крушинино в ноябре 2023 года и заставили там работать. Среди обязанностей был уход за скотом. Денег за это не платили. Мужчина предпринимал попытки сбежать, но его возвращали и избивали.

Как стало известно Telegram-каналу Amber Mash, все это время мужчину держали в коровнике.

Обнаружили заложника в марте во время обыска на ферме. Хозяина задержали, его отец сбежал из региона. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее сообщалось, что в Томске нашли с проломленным черепом женщину, дождавшуюся любимого из колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    В российском городе стало опасно дышать

    25-сантиметровая змея заползла в квартиру и напугала москвичей

    «Летающий радар» Saab заметили над Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok