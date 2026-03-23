Россиянина превратили в раба и заставили жить в коровнике

В Озерском районе Калининградской области 41-летнего мужчину больше двух лет держали в рабстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, потерпевшего вывезли на ферму в поселке Крушинино в ноябре 2023 года и заставили там работать. Среди обязанностей был уход за скотом. Денег за это не платили. Мужчина предпринимал попытки сбежать, но его возвращали и избивали.

Как стало известно Telegram-каналу Amber Mash, все это время мужчину держали в коровнике.

Обнаружили заложника в марте во время обыска на ферме. Хозяина задержали, его отец сбежал из региона. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

