12:12, 23 марта 2026

Дождавшуюся любимого из колонии нашли с проломленным черепом

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Томске 32-летнего мужчину, только освободившегося из колонии, обвинили в расправе над подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте фигурант употреблял спиртное дома у потерпевшей и получил от нее замечание о том, что слишком много пьет. Из-за этого мужчина разозлился и набросился на нее с гаечным ключом. Удары пришлись по голове, травмы оказались летальны. Фигурант скрылся.

После задержания он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его взяли под стражу.

Как стало известно РЕН ТВ, пара познакомилась по переписке, когда он отбывал наказание. За несколько дней до трагедии мужчина освободился из колонии и приехал к возлюбленной.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух подозреваемых по делу о расправе над москвичкой.

