Силовые структуры
23:29, 21 марта 2026

Задержаны еще двое подозреваемых по делу о расправе над московской предпринимательницей

Марина Совина
Марина Совина

В Подмосковье задержали двух человек, подозреваемых в соучастии в преступлении в рамках расследования дела о расправе над московской предпринимательницей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Ими оказались молодые люди 19 и 20 лет. Следствием установлено, что они были «курьерами» и передали часть похищенного из квартиры жертвы имущества другим соучастникам.

Подозреваемые доставлены в московское подразделение Следственного комитета, проводятся следственные действия.

Преступление произошло вечером 13 марта. Вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен Даниил Секач пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку открыла дверь дочь хозяйки жилья, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.

После этого нападавший вскрыл сейф, похитил более одного миллиона рублей и ценности. Он выбросил все в окно по указанию звонившего. Украденное подобрал подосланный мошенниками курьер.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина предрек ЕС кризис с топливом в ближайшее время

    Shaman рассказал о своем рационе

    Мизулина сообщила о проблемах с доступом в интернет

    В Венгрии прокомментировали публикации о звонках Сийярто Лаврову

    Нехватку бойцов ВСУ компенсируют роботами

    Стало известно о конфликте между Зеленским и Будановым

    Врач российского футбольного клуба спас жизнь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск

    Задержаны еще двое подозреваемых по делу о расправе над московской предпринимательницей

    В оккупированном ВСУ городе взорвался склад боеприпасов

    В России создадут «углубленную» версию единого учебника истории

    Все новости
