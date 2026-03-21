Задержаны еще двое подозреваемых по делу о расправе над московской предпринимательницей

СК: В Подмосковье задержали двух подозреваемых по делу о расправе над москвичкой

В Подмосковье задержали двух человек, подозреваемых в соучастии в преступлении в рамках расследования дела о расправе над московской предпринимательницей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Ими оказались молодые люди 19 и 20 лет. Следствием установлено, что они были «курьерами» и передали часть похищенного из квартиры жертвы имущества другим соучастникам.

Подозреваемые доставлены в московское подразделение Следственного комитета, проводятся следственные действия.

Преступление произошло вечером 13 марта. Вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен Даниил Секач пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку открыла дверь дочь хозяйки жилья, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.

После этого нападавший вскрыл сейф, похитил более одного миллиона рублей и ценности. Он выбросил все в окно по указанию звонившего. Украденное подобрал подосланный мошенниками курьер.